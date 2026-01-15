De Aftelshow Vismarkt viel niet tegen, maar geen geld voor drones of lichtshow

Groningen – Het college herkent zich niet in de kritiek dat de aftelshow op de Vismarkt tegenviel. Volgens wethouder Manouska Molema (GroenLinks) is het op dit moment niet haalbaar om een professionele licht- of droneshow te organiseren, vanwege een gebrek aan budget schrijft Oogtv.nl woensdag.

Molema reageerde daarmee op vragen van de fracties van Student & Stad, Partij voor het Noorden, Stadspartij 100% voor Groningen, CDA en D66. Olivier van Schagen (Student & Stad) wees erop dat er bij de komende jaarwisseling waarschijnlijk geen vuurwerk meer mag worden afgestoken. “Mijn fractie is daar blij mee, maar dat maakt het des te belangrijker om te investeren in goede alternatieven. In 2024 is dat naar ons idee niet gelukt: er was geen professionele licht- of vuurwerkshow en veel aanwezigen ervoeren dat als een anticlimax.”

Van Schagen herinnerde eraan dat zijn fractie in september een oproep deed om een aantrekkelijk programma neer te zetten. “We hebben die motie ingetrokken omdat het college beloofde zich maximaal in te spannen. Daarna hebben we niets meer gehoord, bleek er geen professionele show te zijn en werd de aftelshow in de media stevig bekritiseerd. Ik vind het jammer dat ik toen zoveel vertrouwen had. De kernvraag is nu of er bij de komende jaarwisseling wél een professionele show komt.”

Rol voor ondernemers?

Nog voordat de wethouder antwoordde, suggereerde Jim Lo-A-Njoe (D66) om de organisatie meer bij ondernemers te leggen. “Misschien moeten we erkennen dat de gemeente niet altijd de beste partij is om dit soort evenementen te initiëren.” Ietje Jacobs-Setz (VVD) sloot zich daarbij aan: “Bij de afgelopen jaarwisseling waren er, anders dan in andere gemeenten, geen grote problemen. Maar met een aankomend vuurwerkverbod wordt het cruciaal dat er iets goeds staat, niet alleen op de Vismarkt maar op meerdere plekken in de gemeente.”

Budget

Wethouder Molema verdedigde het college: “Wij delen het oordeel niet dat de show zwaar tegenviel. We zagen juist veel mensen samenkomen op de Vismarkt om het nieuwe jaar te vieren. Daarnaast hebben we bewust gekozen voor een weersbestendige opzet, om afgelastingen zoals elders in het land te voorkomen.” Meer op Oogtv.nl(door: Sebastiaan Scheffer)

