Werkstraf geëist voor brandstichting binnen PI Veenhuizen

Veenhuizen – Een 26-jarige man uit Groningen hangt een werkstraf van tweehonderd uur boven het hoofd wegens het in brand steken van de gordijnen in zijn cel in de gevangenis in Veenhuizen. Volgens zijn advocaat was de brandstichting een wanhoopsdaad. „Het was een schreeuw om hulp, hij voelde zich niet gehoord.” dat meldt RTV Noord.

De man zat begin april 2024 vast toen hij naar eigen zeggen werd mishandeld door een mede gedetineerde. Dat verklaarde hij dinsdag voor de rechter.

Pogingen om aangifte te doen liepen op niets uit, evenals een gesprek met de directeur van de penitentiaire inrichting. „Ik werd niet gehoord,” aldus de verdachte. Toen hij daarna werd teruggebracht naar zijn cel, zou hij hebben gedreigd met brandstichting.

Foto's