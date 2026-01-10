Woning verloren bij `Middelbrand` aan Zwaneneiland in Meerstad (Video)

Meerstad – Zaterdagochtend is een grote brand uitgebroken in een woning aan het Zwaneneiland in Meerstad. De brandweer schaalde op naar `Middelbrand`. De brand begon op de eerste verdieping, sloeg door naar de zolder en werd uiteindelijk volledig uitslaand, met veel rookontwikkeling tot gevolg.

De brandweer zette aanvankelijk in op een binnenaanval, maar die moest worden gestaakt. Vervolgens is de brand van buitenaf bestreden. Vanwege de forse rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd met het dringende advies om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Video.

De woning moet als verloren worden beschouwd. De bewoners konden het pand op tijd verlaten en worden opgevangen door buurtbewoners. Zie ook VR.

Update:

Het sein brand meester is gegeven, wat betekend dat er geen kans tot uitbreiding meer is, het nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen. Salvage is aanwezig om de bewoners bij te staan.

Foto's

