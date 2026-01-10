Problemen op het spoor duren voort: “Veel wissels in noordelijke provincies in storing”

Treinreizigers in de noordelijke provincies moeten zaterdagavond nog altijd rekening houden met flinke vertragingen. Op verschillende trajecten is sprake van storingen veroorzaakt door het winterse weer.

“Wat we op dit moment zien, is dat er in Groningen en Friesland nog veel wissels in storing staan”, vertelt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. “Onze aannemer is op dit moment met twee ploegen wissel voor wissel aan het nalopen. We maken bij deze werkzaamheden de wisseltong vrij van sneeuw, waardoor de infrastructuur weer gebruikt kan worden. Wat de werkzaamheden bemoeilijkt, zijn de slecht begaanbare wegen; onze ploegen hebben moeite om de locaties te bereiken omdat veel wegen nog niet sneeuwvrij zijn.”

Wat is de stand van zaken in de avonduren? Stefan Claessens van Arriva Nederland vertelt dat er nog altijd problemen zijn op het baanvak tussen Groningen en Leeuwarden. “Hier rijden beperkt treinen. De treinen rijden van Groningen tot Buitenpost. Daar keren de trein en de machinist terug. Er wordt ook gependeld tussen Buitenpost en Leeuwarden; reizigers moeten daar dus overstappen.” De verwachting is dat deze situatie de rest van de avond gaat duren.

Op het traject richting Delfzijl is er nog altijd geen treinverkeer mogelijk tussen Stedum en Delfzijl vanwege een wisselstoring. “Op dit traject worden er bussen ingezet. Tussen Stedum en Veendam rijdt er één keer per uur een trein. Tussen Groningen Europapark en Bad Nieuweschans rijdt er vanaf 19.30 uur één keer per uur een trein. Tussen Groningen en Roodeschool kan eens in de twee uur een trein rijden.” Daarnaast kunnen er tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark veel minder treinen rijden vanwege een wisselstoring.

Niet alleen in het noorden zijn er problemen, meldt ProRail: “Ook in Duitsland zijn er grote problemen door de sneeuw. Bij Hannover is veel sneeuw gevallen, waar met name het goederenvervoer veel hinder van ondervindt. Op dit moment is het treinverkeer over de grens via Bad Bentheim slechts zeer beperkt mogelijk.”

