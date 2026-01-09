Twee `gladheid inzetten` voor brandweer Bellingwolde

Blijham – Vrijdagmiddag waren er twee inzetten voor de brandweer van Bellingwolde in verband met ongevallen. De eerste inzet was om 14:28 uur, een auto was door de gladheid in een sloot naast de N368 Winschoterweg in Blijham belandt.

1 persoon kon zelfstandig uit het voertuig komen en is gecontroleerd in de ambulance.

Om 15:23 uur de melding van een voertuig in de sloot naast de N969 Blijhamsterweg in Bellingwolde. Hierbij is 1 persoon voor controle meegenomen door de ambulance.

Foto's