Status update provinciale (vaar-)wegen: Sluiting N46 (Tussen Middelstum en de Eemshaven) en N355

Middelstum – Ook in de bijzondere weersomstandigheden met veel sneeuw en harde wind zet de provincie zich in voor een goede doorstroom van het verkeer en veiligheid op de wegen waar zij verantwoordelijk voor is. Samen met aannemers werkt de provincie Groningen hard om alle wegen begaanbaar te houden.

Dit gebeurt met de maximale inzet van strooiwagens en sneeuwschuivers en 24-uurs monitoring van de weerssituatie. Onder de huidige weersomstandigheden is dit een grote uitdaging.

Onze routes vindt u op de routekaart .

In dit item houden wij u op de hoogte van afsluitingen van deze provinciale (vaar)wegen. Hou ook de websites van de ANWB en RTV Noord en de verkeersupdates via de radio in de gaten voor actuele verkeersinformatie in uw omgeving. Voor actuele weerinformatie kijkt op op de website van het KNMI.

Sluiting N46 (Tussen Middelstum en de Eemshaven)

9-1-2026 | 15.25 uur De Eemshavenweg (N46) tussen Middelstum en de Eemshaven wordt gesloten.

Stoppen bedienen bruggen

9-1-2026 | 15.20 uur In overleg besloten om vanaf 16.00 uur te stoppen met bedienen van de bruggen van de provinciale vaarwegen tot zaterdag 10 januari 07.00 uur. Het gaat om:

Winschoterdiep

A.G. Wildervanckkanaal

Rensel

Aduarderdiep

Reitdiep (was al eerder gestremd).

Oosterhornkanaal (Delfzijl)

Sluiting N388 (tussen Grijpskerk en Zoutkamp)

9-1-2026 | 13.30 uur De N388 tussen Grijpskerk en Zoutkamp wordt gesloten. Shovels en schuivers gaan de weg sneeuwvrij maken.

Zuidhorn, N355

De N355 tussen Zuidhorn en Noordhorn is tijdelijk afgesloten richting Noordhorn door hevige sneeuwval. Door het oplopende wegdek in combinatie met opgewaaide sneeuwduinen is de weg onbegaanbaar.

Foto's