Groningen – Collega’s van het LOP (studenten / leer ontwikkel plek) hebben woensdagavond een verdachte aangehouden naar aanleiding van een verkeersruzie waarbij de verdachte het slachtoffer had geslagen.

De verdachte had twee pony packs bij zich. Hij had tevens meerdere antecedenten voor de Opiumwet. Daarom werd zijn voertuig doorzocht en daarin troffen ze een handelshoeveelheid drugs aan.

De verdachte wordt verdacht van mishandeling, rijden onder invloed van drugs en het bezit en handel in drugs. Een mooie Stadse vangst. De verdachte woont in het gebied van Zuid, is gepakt in het gebied van Centrum door collega’s van het LOP die op Noord zitten.

Foto's