Gladheid: Auto raakt te water bij Opende, zelfs de berger moest strooien !

OPENDE – Op de Kaleweg bij Groningse Opende heeft woensdagochtend een ongeluk plaatsgevonden waarbij een auto door gladheid van de weg is geraakt.

De auto was rechtdoor gegleden in een bocht, tegen een bord gebotst en kwam in een sloot tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde even voor zes uur woensdagmorgen. Hulpdiensten waaronder brandweer, ambulances en een traumateam werden opgeroepen en kwamen ter plaatse. Over de toestand van de bestuurder is niks bekend.

Een berger moest zou strooien onder zijn bergingsvoertuig, om te voorkomen dat zijn wagen ook van de weg zou glijden tijdens de berging.

Foto's