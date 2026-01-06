Geen straf meer voor Vindicater die eerstejaars lid in nekklem legde

Groningen – Een student van studentenvereniging Vindicat heeft geen straf gekregen voor het in een nekklem nemen van een jonger lid. Volgens DvhN oordeelt de politierechter dat de student wel schuldig is aan mishandeling, maar al genoeg gevolgen heeft ondervonden.

Het incident vond in oktober 2024 plaats op de toiletten van de sociëteit van Vindicat aan de Grote Markt. Tijdens een nacht met veel alcoholgebruik ontstond een ruzie tussen twee leden. Daarbij nam de 23-jarige ouderejaars het jongere lid in een houdgreep. Het slachtoffer raakte daarna buiten bewustzijn.

De studentenvereniging greep in en schorste de ouderjaars voor bijna twee jaar maanden. Een poging om die schorsing via de rechter terug te draaien mislukte. Toch vond het Openbaar Ministerie dat de zaak niet alleen binnen de vereniging afgehandeld mocht worden. Het OM eiste daarom een voorwaardelijke boete van 750 euro met een proeftijd van twee jaar. De student en zijn advocaat voerden aan dat sprake was van noodweer. Meer(+bron) op DVHN.nl.

