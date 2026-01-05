Vliegverkeer Schiphol wijkt uit naar Eelde

Groningen – Door de vele sneeuwval wijken meerdere vliegtuigen uit naar Groningen Airport Eelde. Het gaat om drie toestellen van Transavia en één van Corendon. De vliegtuigen waren oorspronkelijk onderweg naar Schiphol.

Het grootste deel van de passagiers is vanaf Eelde met touringcars vervoerd naar Schiphol. Andere reizigers zijn per taxi vervoerd of door familie en vrienden opgehaald. Wanneer de vliegtuigen weer vertrekken en alsnog naar Schiphol gaan, is niet bekend meldt Rtvnoord.

Foto's