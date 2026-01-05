Getuigen gezocht van explosie in Winschoten op 28 november 2025

Winschoten – Weet jij meer over een verdachte Ford Fiësta, die op vrijdag 28 november 2025 rond 01:30 uur mogelijk betrokken is geweest bij een explosie bij het gemeentehuis aan de Johan Modastraat in Winschoten? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070. De politie kreeg vrijdagochtend een melding van een vernieling van de hoofdingang van het gemeentehuis.

Uit onderzoek bleek dat er eerder die nacht, rond 01:30 uur, een explosie had voorgedaan. Ook was er korte tijd sprake van een brand. Op dat moment was niemand in de buurt van de hoofdingang en dus raakte ook niemand gewond. Wel was er sprake van flinke schade.

Onderzoek

De politie is meteen gestart met een onderzoek naar de toedracht van de explosie. Er is een sporenonderzoek verricht, we zijn een buurtonderzoek gestart en we hebben gekeken of er camerabeelden zijn waarop opvallende personen en/of voertuigen te zien zijn. We kunnen op dit moment niet uitsluiten dat het gaat om een gerichte actie tegen de gemeente en daarom pakken we deze zaak met extra aandacht op.

Zwarte Ford Fiësta

In het onderzoek zijn we nu op zoek naar meer informatie over een Ford Fiësta, die vlak voor de explosie richting het gemeentehuis aan de Johan Modastraat reed. We weten dat omdat de auto is te zien op camerabeelden uit de omgeving. We houden er rekening mee dat deze auto betrokken is geweest bij de explosie óf dat de inzittende belangrijke getuige zijn geweest van wat er precies is gebeurd. Het gaat om een donkere (zwarte) Ford Fiësta (hatchback) uit het bouwjaar 2014 (benzine). Op de foto is een soortgelijk voertuig te zien.

Heb je informatie? Neem contact op!

Heb je meer informatie over deze auto? Woon je in de omgeving en heb je toch nog beelden, waarop deze auto te zien is? Of heb je andere informatie over personen, die mogelijk betrokken zijn geweest bij de explosie, al dan niet in combinatie met de Ford Fiësta? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070. Anoniem je informatie delen kan via 0800-7000.

Foto's

