KNMI: Meer aardbevingen in 2025 dan een jaar eerder

In 2025 zijn in Nederland meer aardbevingen gemeten dan een jaar eerder. Dat meldt het KNMI maandagochtend. Vooral in Groningen bleef de bodem onrustig, ondanks het stoppen van de gaswinning. Dat meldt Oogtv maandag.

In totaal registreerden meetstations in 2025 59 aardbevingen in Nederland. Dat zijn er twaalf meer dan in 2024. Van deze bevingen waren er 31 het gevolg van de gaswinning in Groningen. Zes van deze bevingen hadden een kracht van 1,5 of hoger. Dit aantal is gelijk aan dat van 2024. De zwaarste aardbeving in Groningen vond op 14 november plaats bij Zeerijp (magnitude van 3,4) , de op twee na zwaarste beving die ooit in het Groningenveld is gemeten.

Hoewel de gaswinning in Groningen is gestopt, kunnen er nog steeds aardbevingen optreden. Zware bevingen komen minder vaak voor, maar zijn niet uitgesloten. Bij sterkere bevingen komt veel energie vrij. Dit is te zien in metingen van het seismisch moment, een maat voor de vrijgekomen energie.

