A28 afgesloten geweest na gladheid ongeluk twee auto’s De Punt

EELDE– Op snelweg A28 bij Eelde zijn zaterdagochtend twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval vond even voor 04.00 uur plaats en werd veroorzaakt door winterse neerslag. Op de plaats van het ongeluk liggen enkele centimeters sneeuw.

Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, kwamen ter plaatse. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

Door het ongeval was de snelweg in de richting van Assen lange tijd volledig afgesloten. Het verkeer liep daardoor vertraging op.

Het KNMI heeft code geel in Groningen afgegeven vanwege de kans op gladheid door winterse omstandigheden.

