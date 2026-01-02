Kans op forse aardbeving van 3.0 of hoger in Groningen blijft bestaan, dit jaar dertien procent

Groningen – De kans op een aardbeving met een kracht van 3,0 of hoger in Groningen is in 2026 ongeveer 13 procent. Dat blijkt uit de nieuwste risico-inschattingen van de NAM na de aardbeving bij Zeerijp van november vorig jaar.

Demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei stuurde de inschatting vrijdag naar de Tweede Kamer. De NAM maakte het rapport naar aanleiding van de zware beving in de nacht van 14 november jongstleden bij Zeerijp. Het gebied werd toen getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,4, de zwaarste beving in drie jaar tijd.

De beving kwam na een lange rustige periode en zorgde opnieuw voor onrust onder bewoners, schrijft Hermans aan de Kamer. Daarnaast zorgde de beving voor ruim drieduizend nieuwe meldingen van schade aan woningen in het gebied.

‘Dertien procent kans op magnitude 3,0 of hoger’

Groningen moet er rekening mee blijven houden dat dergelijke zware bevingen kunnen plaatsvinden in het gaswinningsgebied. Volgens berekeningen van de NAM was de kans op een aardbeving van 3,0 of hoger in 2025 ongeveer veertien procent. Voor 2026 ligt die kans iets lager, op 13,13 procent. In 2027 daalt de kans verder naar ongeveer 12 procent.

Ook zwaardere aardbevingen zijn niet volledig uitgesloten. De kans op een beving van 3,6 of hoger ligt in 2026 rond de 2,5 procent. De kans op echt zware bevingen, van 4,0 of meer, is kleiner dan één procent per jaar.

Drukverschil tussen ‘noord en zuid’

Volgens de NAM zijn de bevingen het gevolg van de druk in de ondergrond, die ook na het stopzetten van de gaswinning in het Groningenveld nog niet overal gelijk is. In het noorden van het gasveld was de druk hoger dan in het zuiden. In het zuidelijke winningsgebied ging de gaswinning namelijk langer door.

Nu de winning volledig is gestopt in het grote Groningenveld, wordt die druk langzaam gelijkgetrokken. Dat proces kan bestaande breuken in de ondergrond opnieuw laten bewegen, met name in het noordelijke deel van het gebied. De verwachting van de NAM is dat het aantal aardbevingen de komende jaren verder afneemt, omdat de druk in de ondergrond steeds meer in balans komt.

Minister: ‘Beving Zeerijp kwam hard binnen’

Demissionair minister Hermans benadrukt in haar brief dat de gevolgen van de aardbeving verder gaan dan cijfers en modellen. Ze wijst erop dat de beving juist nu extra hard aankomt, omdat het lange tijd relatief rustig was in het gebied.

“Het kabinet betreurt ten zeerste dat door deze beving omwonenden opnieuw worden blootgesteld aan gevoelens van onrust en onveiligheid, en in veel gevallen ook (opnieuw) geconfronteerd zijn met schade aan hun woning”, aldus Hermans. “Deze beving heeft aangetoond dat het helaas nog steeds mogelijk is dat relatief zware aardbevingen kunnen plaatsvinden in Groningen.”

