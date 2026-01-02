Wintergoud groot succes: “Het is aanzienlijk drukker geweest dan vorig jaar” (Video)

Groningen – Wintergoud is een groot succes. Volgens één van de organisatoren, Jan Akkerman, zijn er dit jaar meer bezoekers geweest dan vorig jaar.

“Er was zelfs een vrouw uit de Caraïben, die naar Winterstad is gekomen om hier kerst te vieren”, aldus Akkerman. “We doen zelf geen tellingen, dat doet de gemeente, maar die worden pas achteraf bekend gemaakt. Wij zijn enthousiast en we merken dat het aanzienlijk drukker is geweest”.

Propvol

De ijsbaan was een groot succes: “De schaatsbaan is echt prop en propvol”, vervolgt Akkerman. “Het café naast de schaatsbaan zit eigenlijk in het begin van de middag al vol, alle tafeltjes zijn bezet”.

Groeien

“We gaan de gemeente opnieuw om een gunst vragen of we alsjeblieft een beetje mogen groeien om de mensen nog wat beter van dienst te zijn”, zegt Akkerman. “We hebben nog een paar dingen op het verlanglijstje staan die ik nog niet mag verklappen, maar daarvoor moeten we nog echt iets groeien. We kunnen nog een klein stukje benutten richting Bakker Bart”.

Samenwerken

“We willen dat wel doen in samenwerking met de marktmensen die er nu staan, want we willen niemand tegen de schenen schoppen, we willen het vooral samen doen. Als de uitbreiding lukt zien we dat als laatste stukje kers op de kaart om er een perfecte kerstmarkt van te maken”.

Mensen die nog een keer de sfeer van de Groninger kerstmarkt willen proeven moeten snel zijn. Wintergoud is dit weekeinde voor het laatst te bezoeken.

Foto's

