Politie vraagt hulp bij vermissing 18-jarige jongeman (update)

Winschoten – In verband met een vermissing vraag de politie uw hulp bij het uitkijken naar een jongeman van 18 jaar in de omgeving van Winschoten & Groningen.

De man heeft een donker getinte huidskleur, is ongeveer 1,75 meter lang en draagt een blauwe jas met bontkraag, een donkere pet en een trainingspak met een blauwe jas aan de onderzijde. De man is lopend vertrokken vanuit het AZC in Winschoten.

Heeft u informatie of ziet u iemand die aan dit signalement voldoet? Neem dan contact op met de politie via 112.

Update: De jongeman is weer terecht.

Foto's