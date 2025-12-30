Bedreiging met vuurwapen in fietstunnel bij park Selwerd, politie zoekt getuigen

Groningen – De politie roept dinsdagmiddag de hulp in van het publiek rond een bedreiging, die eerder deze maand plaatsvond in de fietstunnel bij Park Selwerd.

Bij dit incident, wat op dinsdag 16 december rond 21:15 uur plaatsvond nabij de fietstunnel aan de Crematoriumlaan, is volgens de politie mogelijk een vuurwapen gebruikt

Wie iets heeft gezien, gehoord of gelezen over het incident en nog geen contact heeft gehad met de politie, kan bellen naar 0900-8844. Anoniem tips delen kan via meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2025339207 bij de hand.

Foto's