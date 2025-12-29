Vuurwerkoverlast melden in Groningen

Groningen – Ervaar je overlast van vuurwerk? Meld dit online bij de gemeente. Kies bij het doen van een online melding voor ‘geluidsoverlast’ en geef zoveel mogelijk informatie. De melding wordt geregistreerd maar het probleem wordt niet direct opgelost. Zo weten we waar het probleem het grootst is en kan de politie of handhaving dit verder oppakken. <

Je kunt ook telefonisch een melding doorgeven van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur via 050 587 58. Op donderdag 1 januari zijn wij gesloten.

Wil je buiten onze openingstijden een melding doen? Of is de vuurwerkoverlast ernstig en is ingrijpen van de politie nodig? Bel de politie op 0900 88 44 of doe een online melding van vuurwerkoverlast bij de politie. Is de situatie levensbedreigend? Bel direct 112.

