Lange files verwacht op A7 voor grens Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans – Ga je deze week nog vuurwerk halen in Duitsland? Let dan goed op want op de A7 worden lange files verwacht. Dat meldt DVHN.nl.

Weggebruikers die de komende dagen de grens bij Bad Nieuweschans willen passeren, moeten rekening houden met aanzienlijke vertragingen. Door problemen met de slijtlaag van het brugdek is op de brug over de Westerwoldse Aa één rijbaan afgesloten.

Rijkswaterstaat heeft deze maatregel genomen om de verkeersveiligheid te garanderen. Automobilisten wordt geadviseerd extra reistijd in te plannen of, indien mogelijk, een alternatieve route te kiezen.

Foto's