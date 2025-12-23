Forse schoorsteenbrand in Oostwold(Oldambt)

Oostwold- Dinsdagmiddag om 13:55 uur werden de korpsen Finsterwolde, Scheemda en Winschoten gealarmeerd voor een forse schoorsteenbrand aan de Noorderstraat in Oostwold (Oldambt).

Ter plaatse stond een woning vol rook. De brandweer ging met ademlucht de woning in en haalde snel brandende delen uit de kachel. Deze werden buiten afgeblust.

Met de hoogwerker wordt de schoorsteen geveegd. De brandweer is binnen in de woning nog delen aan het slopen. Salvage is opgeroepen om de bewoners te helpen met de schade.

Foto's