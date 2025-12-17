Geen tbs, wel 10 jaar cel voor verkrachting van 17-jarig meisje bij Meerstad

Meerstad – Een 26-jarige man uit de gemeente Het Hogeland is woensdag veroordeeld tot tien jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De man kreeg de straf onder meer voor de verkrachting van een 17-jarige meisje tussen Groningen en Meerstad tijdens de KEI-week van 2023. Dat meldt Oogtv.nl.

Het Openbaar Ministerie vroeg vorige maand acht jaar cel en tbs op te leggen, omdat het OM bang is dat de man na zijn straf opnieuw de fout ingaat. Maar de rechtbank komt tot een andere straf, omdat bij de man geen psychische stoornis kon worden vastgesteld. Hij weigerde mee te werken aan onderzoek door gedragsdeskundigen, onder meer in het Pieter Baan Centrum.

Daardoor vervalt de wettelijke grond voor het opleggen van tbs. De rechter hield daar bij de strafmaat rekening mee en legde daarom een hogere gevangenisstraf op dan het OM had geëist.

Verkrachting met veel geweld

De verkrachting bij Meerstad vond plaats in de nacht van 17 op 18 augustus 2023. Het 17-jarige slachtoffer fietste toen terug naar huis na een avond stappen tijdens de KEI-week. Op het fietspad aan de Driebondsweg werd het meisje van haar fiets getrokken door een uit de bosjes springende man.

De man gooide haar daarna op de grond, sloeg haar, pakte haar bij de polsen en dwong haar in zijn auto te stappen. Daar kneep de man de keel van het meisje dicht en dwong haar geblinddoekt tot het verrichten van meerdere seksuele handelingen.

Tweede verkrachting en productie kinderporno

De verdachte ontkende eerst stellig elke betrokkenheid bij de verkrachting, maar na een DNA-match verklaarde de 26-jarige man dat hij het meisje alleen wilde beroven. Over een tweede verkrachting in Assen, een maand eerder, is de verdachte zich van geen kwaad bewust. De man zou, na een Tinderdate, een vrouw hebben verkracht op een parkeerplaats in de Drentse hoofdstad. Maar ook voor deze verkrachting ziet de rechtbank genoeg bewijs.

Daarnaast veroordeelde de rechtbank hem voor online ontucht met meerdere minderjarige meisjes. De verdachte gebruikte het platform Omegle om via videochats contact te leggen met minderjarige meisjes. Hij liet hen opdrachten uitvoeren die een seksueel karakter hadden. Deze beelden sloeg hij op zijn laptop op.

Foto's