Eigenaren horror-zorgboerderij Wedde krijgen lagere straf in hoger beroep

Wedde – De voormalige eigenaren van zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde, Paul W. (65) en zijn schoonzoon Michel K. (38), zijn in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Het gerechtshof in Leeuwarden legt daarmee een lagere straf op dan door het Openbaar Ministerie was geëist. Dat meldt RTV Noord.

De twee verdachten waren niet aanwezig bij de uitspraak. Eerder veroordeelde de rechtbank in Groningen hen nog tot vijf jaar en vier maanden cel. Volgens het hof zijn W. en K. schuldig aan het lichamelijk en geestelijk mishandelen van ten minste tien kwetsbare cliënten met meervoudige beperkingen.

Naast de celstraf krijgen beide mannen een beroepsverbod opgelegd. Ook moeten zij een schadevergoeding betalen aan een deel van de voormalige bewoners.

