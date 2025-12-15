Stadspartij wil opheldering rond steeg bij Vismarkt na twee branden in twee weken

Groningen – Na twee containerbranden in korte tijd in een steeg bij de Vismarkt wil de Stadspartij 100% voor Groningen weten hoe het staat met de brandveiligheid, de vluchtroutes en de handhaving voor om- en aanwonenden. Dat meldt Oogtv.nl maandagmiddag.

De politie doet onderzoek naar de meest recente brand, die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak. Daarbij raakte niemand gewond, maar was de schade aan de omliggende panden wel fors. De brand ontstond in één of meerdere containers. De politie houdt rekening met brandstichting. Aan DvhN laten gebruikers van de doorgang, die er boven en naast wonen, weten al langer last te hebben van afval, fietsen, containers en overlast door daklozen. Na twee branden in twee weken tijd maken bewoners zich zorgen over hun veiligheid.

Raadslid Niels Hilboesen van de Stadspartij is benieuwd of de gemeente een brandveiligheids- en risicoanalyse heeft uitgevoerd voor de steeg en de woningen erboven. De partij vraagt ook hoe het college kijkt naar de huidige inrichting van de steeg. Containers en fietsen maken de doorgang smal en blokkeren volgens bewoners de enige vluchtroute. De Stadspartij wil weten welke maatregelen kunnen worden genomen om de steeg vrij te houden.

De gemeente is officieel de eigenaar van de steeg en wil, na de branden, in gesprek met betrokkenen. Daarom wil Hilboesen ook opheldering over toezicht en handhaving. Hilboesen vraagt daarnaast om extra maatregelen om nieuwe incidenten te voorkomen: extra verlichting, cameratoezicht en een andere inrichting of afsluiting van de steeg.

