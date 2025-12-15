Groningen, Politie, Reportage

Vuurwerk afsteken 31 december? Dit zijn de regels in Nederland!

15 december 2025, 11:09
Landelijk – Vuurwerk afsteken? Dit zijn de regels in Nederland!  We willen allemaal veilig het nieuwe jaar in. Daarom gelden er duidelijke vuurwerkregels:
Tijdstip:Vuurwerk mag je alleen afsteken op 31 december 2025 van 18.00 uur tot 1 januari 2026 02.00 uur.

Knalvuurwerk = volledig verboden
Alle vormen van knalvuurwerk zijn in Nederland verboden. Denk aan nitraten, cobra’s, enkelschotsknallers en andere zware knallers.
Bezit, handel en gebruik zijn strafbaar.

Alleen legaal siervuurwerk: Koop siervuurwerk alleen bij erkende verkooppunten. Illegaal vuurwerk blijft extreem gevaarlijk.

Leeftijdsgrenzen
Categorie F1 (sterretjes e.d.): vanaf 12 jaar
Categorie F2 (consumenten­vuurwerk): vanaf 16 jaar

Veilig afsteken
Gebruik een vuurwerkbril, aansteeklont en houd afstand. Steek nooit af onder invloed of in drukke straten.

Overlast of illegaal vuurwerk? Melden!
Bel 0900-8844. Spoed = 112.

Samen zorgen we voor een veilige jaarwisseling.  Hou je aan de regels. Voor jezelf én voor een ander.

