Vuurwerk afsteken 31 december? Dit zijn de regels in Nederland!

Landelijk – Vuurwerk afsteken? Dit zijn de regels in Nederland! We willen allemaal veilig het nieuwe jaar in. Daarom gelden er duidelijke vuurwerkregels:

Tijdstip:Vuurwerk mag je alleen afsteken op 31 december 2025 van 18.00 uur tot 1 januari 2026 02.00 uur.

Knalvuurwerk = volledig verboden

Alle vormen van knalvuurwerk zijn in Nederland verboden. Denk aan nitraten, cobra’s, enkelschotsknallers en andere zware knallers.

Bezit, handel en gebruik zijn strafbaar.

Alleen legaal siervuurwerk: Koop siervuurwerk alleen bij erkende verkooppunten. Illegaal vuurwerk blijft extreem gevaarlijk.

Leeftijdsgrenzen

Categorie F1 (sterretjes e.d.): vanaf 12 jaar

Categorie F2 (consumenten­vuurwerk): vanaf 16 jaar

Veilig afsteken

Gebruik een vuurwerkbril, aansteeklont en houd afstand. Steek nooit af onder invloed of in drukke straten.

Overlast of illegaal vuurwerk? Melden!

Bel 0900-8844. Spoed = 112.

Samen zorgen we voor een veilige jaarwisseling. Hou je aan de regels. Voor jezelf én voor een ander.

Foto's