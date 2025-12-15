Vuurwerk afsteken 31 december? Dit zijn de regels in Nederland!

Landelijk – Vuurwerk afsteken? Dit zijn de regels in Nederland! We willen allemaal veilig het nieuwe jaar in. Daarom gelden er duidelijke vuurwerkregels:
Tijdstip:Vuurwerk mag je alleen afsteken op 31 december 2025 van 18.00 uur tot 1 januari 2026 02.00 uur.
Knalvuurwerk = volledig verboden
Alle vormen van knalvuurwerk zijn in Nederland verboden. Denk aan nitraten, cobra’s, enkelschotsknallers en andere zware knallers.
Bezit, handel en gebruik zijn strafbaar.
Alleen legaal siervuurwerk: Koop siervuurwerk alleen bij erkende verkooppunten. Illegaal vuurwerk blijft extreem gevaarlijk.
Leeftijdsgrenzen
Categorie F1 (sterretjes e.d.): vanaf 12 jaar
Categorie F2 (consumentenvuurwerk): vanaf 16 jaar
Veilig afsteken
Gebruik een vuurwerkbril, aansteeklont en houd afstand. Steek nooit af onder invloed of in drukke straten.
Overlast of illegaal vuurwerk? Melden!
Bel 0900-8844. Spoed = 112.
Samen zorgen we voor een veilige jaarwisseling. Hou je aan de regels. Voor jezelf én voor een ander.