Het weekend van Westerkwartier: Politie overzicht

Grootegast – Ook dit weekend is de politie druk geweest met diverse meldingen. Hierbij een greep uit de melding van afgelopen weekend.

Vrijdagavond was er bankhelpdeskfraude in Grootegast, de bewoner raakte veel geld kwijt. Tips welkom via 09008844. Rest van de berichten uit het Westerkwartier leest u als u op de foto`s onderaan klikt.

VERKEERSONGEVAL DOOR RIJDEN ONDER INVLOED

Op 12 december omstreeks 01.00 uur kregen wij een melding van een eenzijdige aanrijding op de A7 bij Tolbert.

Ter plaatse bleek een voertuig op de middenstrook tegen de vangrail aan te staan. De bestuurder, een 24-jarige inwoner uit Hoogeveen, blies een A indicatie.

Op het bureau bleek dat de bestuurder 605 UGL blies. Bijna drie keer de toegestane hoeveelheid. De bestuurder zijn rijbewijs is ingevorderd en hij krijgt een proces verbaal.

RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS

Op vrijdag 12 december kregen wij een melding van mogelijk rijden onder invloed van drugs. Toen wij het voertuig troffen hebben wij de bestuurder, een 39-jarige Venezolaan, onderworpen aan een drugstest. Deze gaf een negatieve uitslag. Wel kon de bestuurder geen geldig Nederlands rijbewijs tonen. Hiervoor heeft hij een proces verbaal gekregen.

BANKHELPDESKFRAUDE

Op vrijdag 12 december, omstreeks 22:00 uur, is er een inwoner van Grootegast oplicht door zogenaamde bankmedewerkers. Het slachtoffer werd gebeld en er kwam iemand bij hem thuis die zich voordeed als medewerker van de bank. De telefoon van het slachtoffer is toen meegenomen en er is een grote som geld overgemaakt naar een rekening. De man die bij de deur kwam heeft het volgende signalement:

– Licht getinte huidskleur

– circa 1.65 à 1.70 centimeter lang

– Ronde vorm gezicht

– Baard, bruin van kleur

– Bruin kroes/krullend haar

– Donkere jas

Mogelijk heeft iemand de man rond dat tijdstip gezien of heeft iemand camerabeelden waar iets op staat. Geef dit dan door via 0900-8844 of een privé-bericht.

RIJDEN MET ONGELDIG RIJBEWIJS

Op vrijdag 12 december zag een collega een pakketpostbus rijden waarvan de remlichten niet functioneerden. Na controle van de bestuurder, een 38-jarige inwoner uit de gemeente Midden-Groningen, bleek dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Hiervoor heeft de bestuurder een proces verbaal gekregen.

INBRAAK WONING DE KLINK

Op vrijdag 12 december is er ingebroken in een woning aan De Klink in Tolbert. Tussen 15:15 uur en 17:30 uur is men naar binnen gegaan door een raam open te breken. Binnen zijn diverse kasten doorzocht en er zijn sieraden weggenomen.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Geef dit dan door via 0900-8844 of via een privé-bericht.

INBRAAK KERK DE GAST

Op zaterdag 13 december kregen wij de melding dat er een inbraak was geweest bij de kerk aan De Gast in Zuidhorn. Moet gebeurd zijn tussen vrijdag 12 december 23:00 uur en zaterdag 13 december 11:30 uur.

Men is door een zijdeur te forceren naar binnen gegaan. Er is geld weggenomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Geef dit dan door via 0900-8844 of via een privé- bericht.

MISHANDELING

Op zaterdag 13 december omstreeks 00.30 uur kregen wij een melding dat er twee personen mishandeld waren ter hoogte van de bibliotheek in Zuidhorn. Wij hebben het verhaal aangehoord en aangiftes opgenomen. Mogelijk zijn er nog getuigen of mensen die er meer van weten. Geef dit dan door via 0900-8844 of via een privé-bericht.

INVOERDERING RIJBEWIJS SNELHEID

Op zaterdag 13 december zagen wij, bij de rotonde N355, een voertuig met hoge snelheid naderen. Na de rotonde kwamen wij achter het voertuig te rijden en wij zagen dat het voertuig zijn snelheid verhoogde. DE snelheid van het voertuig ging tot ver boven de 50 kilometer overschrijding.

Het rijbewijs van de bestuurder, een 18-jarige inwoner uit Groningen is ingevorderd en er zal een proces-verbaal worden gemaakt.

DIEFSTAL VOERTUIG

Op zaterdag 13 december omstreeks 21.30 uur kregen wij een melding dat er een voertuig was gestolen uit Leek en dat de eigenaar er achteraan zou rijden. Het gestolen voertuig zou met hoge snelheid en erg slingerend rijden. De collega’s van Drenthe hebben het voertuig getroffen en hebben twee inzittenden, 40-jarige en 46-jarige inwoners uit Groningen, aangehouden voor diefstal. De bestuurder bleek ook niet in het bezit van een rijbewijs en weigerde de bloedproef. De verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex te Groningen/

RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS

Op zondag 14 december zagen wij een voertuig rijden waarvan de eigenaar niet in het bezit bleek van een geldig Nederlands rijbewijs. De bestuurder, een 25-jarige inwoner uit Tolbert, heeft een proces verbaal gekregen.

FIETSEN OP DE SNELWEG A7

Op zondag 14 december kregen wij de melding dat er een fietser op de snelweg fietste. Ter plaatse troffen wij de fietser, een 22-jarige inwoner uit Hoogezand, aan. Wij hebben hem een proces verbaal gegeven en hem naar een veilige locatie geloodst.

Verder zijn wij bezig geweest met een suïcide, overlast jeugd, burenruzies, vuurwerkoverlast, verdachte situaties en zorgmeldingen.

