Incident Adriaan Pauwstraat Groningen

Groningen – In Groningen heeft zich vrijdagavond de Adriaan Pauwstraat een nog onduidelijk incident voorgedaan. Op straat werd een persoon behandeld door de ambulancedienst.

Volgens omwonenden zou er mogelijk een conflict hebben plaatsgevonden tussen een man en een vrouw, waarbij de man de vrouw op een onbekende wijze zou hebben verwond. Details ontbreken.

De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er een melding is binnengekomen van een gewond persoon op straat, maar kon de informatie afkomstig van omwonenden niet bevestigen. Eén persoon is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd zegt de correspondent.

Ook is de politie een woning binnengegaan op de locatie van het incident. De reden hiervoor is niet bekend. Mogelijk volgt zaterdag meer informatie via de politie.

Foto's