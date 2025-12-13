Voorlopig geen nieuwe maatregelen tegen fatbikes in de gemeente

Groningen – Fatbikes worden voorlopig niet verboden op bijvoorbeeld drukke locaties in de gemeente. Wel volgt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer met veel interesse een pilot die in Amsterdam en Enschede plaatsvindt waarbij door regelgeving fatbikes op bepaalde plekken niet zijn toegestaan: “Ik houd van maatregelen die effectief zijn.” meldt Oogtv.nl.

De wethouder reageerde op vragen die door de fracties van Student & Stad en de VVD waren gesteld. Pablo Vermerris namens Student & Stad: “De gemeente Amsterdam heeft bekendgemaakt dat het plan is om in de APV op te nemen dat fatbikes niet meer binnen bepaalde gebieden in de gemeente mogen komen,” aldus Vermerris, die aangaf dat ook in Groningen overlast wordt ervaren door de hoge snelheid en het gevaarlijke gedrag van bestuurders. “Wij zouden graag willen zien dat het college, kijkend naar de methode die in Amsterdam wordt toegepast, ook hier stappen gaat ondernemen om fatbikes te weren van drukke plekken zoals de Grote Markt of het Noorderplantsoen.”

Probleem zit in het gedrag

Wethouder Broeksma erkende het ongemak, maar was stellig over de oorzaak van de overlast. “Voor alle helderheid, waarbij ik even een open deur open doe. Het ongemak wordt niet veroorzaakt door de banddikte. Het gaat om het gedrag van de bestuurder”, benadrukte hij.

Volgens Broeksma is veel van de overlast al illegaal en is er al wetgeving om dit aan te pakken. Het gaat dan om gedrag waarbij bestuurders fietsen op plekken waar dat niet mag, kriskras door menigtes heen gaan, of fietsen op een opgevoerde fatbike of een model met een gashendel. “Als je op een opgevoerde fatbike fietst, of er zit een gashendel op, dan ben je niet meer verzekerd en toch ben je een motorvoertuig. De bestuurder, dan wel diens ouders lopen daar al een groot financieel risico mee.”

Handhaving vindt al plaats via onregelmatige controles, waarbij maatregelen mogelijk zijn tot en met inbeslagname van de fiets. Broeksma gaf aan hierover in gesprek te zijn met de politie en handhavers om deze maatregelen goed te kunnen nemen.

Wachten op standvastigheid

De wethouder houdt de deur voor nieuwe regelgeving open, maar benadrukt de noodzaak van bewezen effectiviteit. Toen Vermerris vroeg wanneer er meer duidelijkheid te verwachten is, sloot Fokke Veenstra (VVD) zich aan door te vragen of de deur voor maatregelen niet dichtgegooid wordt.

Broeksma: “Ik zeg u dat dit de maatregelen zouden kunnen zijn die het probleem, of een deel van het probleem, op kunnen lossen.” Hij wees er echter op dat de Amsterdamse maatregelen zich richten op fatbikes tot 25 kilometer per uur, niet op de al illegale opgevoerde varianten.

Groningen kijkt daarom de kat uit de boom. De gemeente wacht af om te zien of de maatregelen in Enschede en Amsterdam werken, of ze effectief zijn, en vooral: “Of ze stand houden bij de rechter.” Pas daarna kan worden besloten of de maatregelen in Groningen wenselijk en uitvoerbaar zijn, en op welke plekken ze nodig zijn. De wethouder wees er tot slot op dat de gemeente al samen met veertig andere gemeenten een brief heeft ondertekend om de landelijke overheid te wijzen op de noodzaak van effectieve maatregelen rond fatbikes

Wat is een fatbike?

Fatbikes zijn elektrische fietsen die herkenbaar zijn aan hun extreem brede banden (vandaar ‘fat’ of ‘dik’). Een fatbike valt in Nederland onder de e-bikes. Dit betekent dat de trapondersteuning stopt bij een snelheid van 25 km/u, zonder dat een helm, kenteken of rijbewijs nodig is. De brede banden zorgen voor stabiliteit en grip, met name op losse ondergrond. Veel fatbikes worden illegaal opgevoerd tot hogere snelheden of voorzien van een gashendel. Wanneer dit gebeurt, worden ze wettelijk beschouwd als een snor- of bromfiets. Hierdoor zijn ze onverzekerd, is de bestuurder strafbaar en gelden er andere eisen, zoals het dragen van een helm en de noodzaak van een kenteken.

