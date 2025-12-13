Aanrijding met veel schade op Meerweg in Haren

Haren – Twee auto’s zijn vrijdagavond rond 22.15 uur met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Korte Dreef en de Meerweg in Haren. Daarbij raakten beide voertuigen zwaar beschadigd.

Volgens de politie raakte niemand van de inzittenden gewond. Naast de politie kwamen ook de brandweer en een ambulance ter plaatse om hulp te verlenen.

De schade aan beide auto’s is dusdanig dat ze voorlopig niet meer de weg op mogen. Na eventuele reparaties moeten de voertuigen eerst worden gekeurd bij de RDW. De politie heeft een rapport opgesteld.

Foto's