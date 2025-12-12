Getuigen gezocht van brand bij de Vismarkt (Video)

Groningen – In de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 december is er rond 5:30 uur brand ontstaan in twee containers in een steeg aan de Vismarkt in Groningen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar er is forse schade ontstaan aan panden aan beide kanten van de steeg.

De politie doet onderzoek, omdat er een vermoeden bestaat van brandstichting. Er is sporenonderzoek gedaan en we bekijken beelden. Daarnaast komen we graag in contact met mensen die ons meer kunnen vertellen over deze brand.

Was jij tussen 5:00 en 6:00 uur op of in de buurt van de Vismarkt en heb je iets verdachts gezien? Of woon je in de buurt en heb je beelden waarop iets te zien is? Dan komen ze graag met je in contact. Bel hun via 0900-8844. Deel je je informatie liever anoniem? Ga dan naar meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.

