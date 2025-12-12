Vrouw(34) vervolgd voor ‘dood door schuld’ baby

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 34-jarige vrouw uit de gemeente Groningen vervolgen voor dood door schuld, in een zaak rond het overlijden van haar jonge kind. Dat bevestigt het OM vrijdagmiddag aan RTV Noord(+meer informatie).

De zaak begon in de nacht van 2 januari vorig jaar toen het kind overleed. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een medisch noodgeval, maar konden het kind niet redden. De vrouw, volgens anonieme bronnen de moeder van de baby, werd dezelfde dag aangehouden en later weer vrijgelaten.

