Regionale samenwerking bij controle garageboxen op illegale opslag

Regio – Maandag 1 december en maandag 8 december zijn in de gemeenten Veendam, Pekela en Midden-Groningen tientallen garageboxen gecontroleerd in het kader van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Bij de onaangekondigde controles die zijn uitgevoerd in Veendam en Pekela zijn in twee garageboxen voorbereidingsmaterialen voor een hennepkwekerij gevonden. Bij de controles in Midden-Groningen werden geen bijzonderheden aangetroffen.

Gemeenten in de provincie Groningen werken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit samen met verschillende handhavende en toezichthoudende organisaties. Bij de controles op 1 en 8 december is door de drie gemeenten intensief samengewerkt met de Douane, Omgevingsdienst Groningen, politie en het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum).

Aanloop naar jaarwisseling

De controles maken deel uit van een regionale aanpak gericht op het tegengaan van crimineel gebruik van garageboxen, door bijvoorbeeld het opslaan van (illegaal) vuurwerk. De controles hebben als doel het stoppen en aanpakken van criminele activiteiten en het bijdragen aan een veilige leefomgeving voor inwoners. Juist in de aanloop naar de jaarwisseling zien we helaas regelmatig risicovolle opslag van illegaal vuurwerk in bijvoorbeeld woonwijken. Vandaar ook dat de nieuwste controles in deze periode hebben plaatsgevonden.

Wat kunnen inwoners doen

Inwoners kunnen helpen door alert te zijn en verdachte activiteiten, misstanden of vermoedens daarvan te melden. Dat kan telefonisch bij de politie via 0900-8844 of door een bericht te sturen naar de gemeente. Maar ook – zonder dat hun naam bekend wordt – via www.meldmisdaadanoniem.nl. Zo dragen wij samen bij aan veilige leefomgeving.

Foto's