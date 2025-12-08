Frontale botsing op N366 bij Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela – Op de provinciale weg N366 bij Nieuwe Pekela heeft maandagmiddag een frontale ongeluk plaatsgevonden tussen twee auto’s.

Het ongeluk gebeurde iets voor half zeven. Hulpdiensten waaronder politie, brandweer en ambulance werden opgeroepen en kwamen ter plaatse.

Over aantal gewonden is niks bekend. De betrokkenen worden gecontroleerde op verwondingen door het ambulance personeel.

De weg is gedeeltelijk afgesloten vanwege het ongeluk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

