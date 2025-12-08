Ambulance, Groningen, Politie

Frontale botsing op N366 bij Nieuwe Pekela

08 december 2025, 19:35
Deel dit artikel
DuoFocus/ Persbureau Meter

Nieuwe Pekela – Op de provinciale weg N366 bij Nieuwe Pekela heeft maandagmiddag een frontale ongeluk plaatsgevonden tussen twee auto’s.

Het ongeluk gebeurde iets voor half zeven. Hulpdiensten waaronder politie, brandweer en ambulance werden opgeroepen en kwamen ter plaatse.

Over aantal gewonden is niks bekend. De betrokkenen worden gecontroleerde op verwondingen door het ambulance personeel.

De weg is gedeeltelijk afgesloten vanwege het ongeluk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. 

 

Foto's
Deel dit artikel