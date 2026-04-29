Politie lost waarschuwingsschoten na achtervolging

Groningen – De politie in Groningen heeft woensdagmiddag meerdere waarschuwingsschoten gelost na een achtervolging.

De politie zat in achtervolging met een personenauto en wist het voertuig klem te rijden op de Helperzoom nabij de Savornin Lohmanlaan in de wijk Coendersborg in stad.

De reden van de achtervolging is momenteel nog niet bekend. Een ambulance is ter plaatse om de gevluchte verdachte te controleren op eventuele verwondingen.

De auto en een politiewagen raakten beschadigd. Hij zou eerder hebben gedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop lijkt zegt de politie.

Foto's

Deel dit artikel

Social media