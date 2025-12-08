Al weer te veel asielzoekers in Ter Apel, boete totaal 2,2 miljoen euro al !

Ter Apel – Het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw te vol. De afgelopen drie dagen verbleven er telkens meer mensen dan het door de rechter vastgestelde maximum van tweeduizend.

Daardoor is de boete voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verder opgelopen. Die staat inmiddels op 2,2 miljoen euro. Het COA worstelt al lange met een gebrek aan opvangplekken. In de weken hiervoor was het rustiger en bleef het aantal onder de grens van tweeduizend. Dat schrijft RTV Noord maandag, + Meer informatie hier)

Foto's