Schip en pleziervaartuig botsen op Van Starkenborghkanaal bij Groningen

Groningen – Op het Van Starkenborghkanaal bij Groningen zijn maandagavond een schip en een pleziervaartuig met elkaar in botsing gekomen, ter hoogte van de Walfridusbrug.

De aanvaring vond rond 20.35 uur plaats. Omdat niet direct duidelijk was of er mensen te water waren geraakt, rukten de hulpdiensten groots uit. Onder meer brandweerduikers, meerdere ambulances en een traumateam kwamen naar de locatie.

Na een zoekactie bleek dat niemand overboord was geraakt. De opvarende van het pleziervaartuig is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar raakte niet gewond.

Beide vaartuigen liepen zichtbare schade op. De pleziervaartuig raakte beschadigd aan de voorzijde.

Rijkswaterstaat en de politie doen onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring.

Foto's