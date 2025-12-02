Landelijk – Dode vogel gevonden? Deze kan besmet zijn met het vogelgriepvirus. Raak daarom de dode vogel nooit aan met blote handen. Opruimen? Alleen met bescherming. Zo kunnen andere dieren niet meer besmet worden door die vogel.

Deze leidraad gaat over het opruimen van dode in het wild levende vogels waarvan wordt vermoed dat ze besmet zijn met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) en de omgang met zieke wilde vogels. Daarnaast gaat de leidraad in op de omgang met dode wilde zoogdieren waarvan vermoed wordt dat zij vogelgriep hebben.

Het opruimen van kadavers van wilde vogels kan belangrijk zijn om besmetting van mensen, in het wild levende dieren en gehouden dieren te voorkomen. Leidraad omgang met wilde dieren met vogelgriep.

