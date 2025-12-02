30 maanden cel geëist tegen man(45) die baby meenam uit UMCG

Groningen – Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag dertig maanden cel geëist tegen een 45-jarige man die in een azc in Burgum verblijft. Hij zou zijn pasgeboren dochter zonder toestemming hebben meegenomen uit het UMCG, zo meldt DvhN.nl(+meer informatie) dinsdagmiddag op hun website.

Op 6 juni vertrok de man met zijn ernstig zieke baby uit het ziekenhuis en pikte onderweg ook twee andere dochters op. Bij de grensovergang bij Bunde werd hij aangehouden. In de rechtbank ontkende de man dat hij zijn dochter wilde ontvoeren. Hij verklaarde dat hij van plan was terug te keren naar het ziekenhuis, maar verkeerd was gereden. Meer op de website van Dvhn.nl hierover.

