24-uursdienst Jeugdbrandweer Oldambt

Oldambt – Van vrijdagavond 18.30 uur tot zaterdagavond 18.00 uur hebben de jeugdleden van Jeugdbrandweer Oldambt een 24-uursdienst gedraaid in de kazerne van Brandweer Winschoten. Tijdens deze dienst kregen zij een groot aantal gevarieerde inzetten en oefeningen.

Zo hebben zij onder andere een brand geblust in een bedrijfspand aan de J.A. Koningstraat en aan de Papierbaan in Winschoten, een brand in een carport aan de Bovenburen en een containerbrand bij een school aan de Grintweg. Ook werden zij ingezet voor een melding “persoon te water” aan de Kartonbaan.

Daarnaast heeft een aspirantenploeg deelgenomen aan een Pilotoefening VLAS in Hoogezand. De ploeg rukte eveneens uit voor assistentie in Scheemda, maar daar bleek ter plaatse geen inzet meer nodig. Later die nacht werd in Scheemda nog een brandende schuur aangetroffen, met daarin een elektrische fiets.

Om 05.30 uur volgde een woningbrand in Oude Pekela en als afsluiting stond een grote brand aan de Tranendallaan in Westerlee op het programma. Naast de incidenten waren er ook sportactiviteiten en EHBO-lessen ingepland.

Het was een geslaagde, leerzame en intensieve dienst. Jeugdbrandweer Oldambt bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan deze 24-uursdienst.

Foto's