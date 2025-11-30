Steekincident in de binnenstad onderzocht, man(19) gewond

Ze houden er rekening mee dat er een conflict aan het incident vooraf is gegaan. Het slachtoffer is vervolgens in z’n nek gestoken. De 19-jarige man is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Heb je tips of info?

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident. Zo gaan we kijken of er camerabeelden zijn. We hebben al met een aantal getuigen en betrokkenen gesproken.

Het kan zijn dat er meer getuigen zijn geweest van het conflict of het steekincident. Heb je iets gezien of gehoord? Of heb je andere informatie? Bel de politie op 0900-8844 of deel je informatie anoniem via 0800-7000.