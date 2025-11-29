Explosie aan de Verlengde van Beresteijnstraat in Veendam

Veendam – Zaterdag 29 november vond rond 01:55 uur een explosie plaats bij een pand aan de Verlengde van Beresteijnstraat in Veendam. Heb je iets gezien of gehoord of heb je camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is? Bel de politie dan op 0800-6070.

De politie kreeg rond 01:53 een melding van een explosie in de Verlengde van Beresteijnstraat. Mogelijk dat er ook gebruik is gemaakt van een brandbare stof. De explosie vond plaats bij een pand, dat hierdoor beschadigd is geraakt. Er is niemand gewond geraakt.

Onderzoek

De politie is meteen gestart met een onderzoek. Er zijn sporen veiliggesteld en we hebben al gesproken met meerdere getuigen. Op zaterdag zal er ook nog een buurtonderzoek worden gedaan. Daarbij wordt er ook gekeken of er camerabeelden zijn, die kunnen worden veiliggesteld.

Informatie en/of tips

De politie is dus op zoek naar informatie en tips. Heb je vannacht iets gezien of gehoord van de explosie? Was je in de buurt en heb je verdachte personen en/of voertuigen gezien? Heb je camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam? Of heb je andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Bel de politie dan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Je kunt je informatie natuurlijk ook anoniem delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Je kunt ook tippen en beelden uploaden via onderstaand tipformulier.

Foto's

