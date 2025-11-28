Illegaal vuurwerk in beslag genomen in Paddepoel van jongen(16)

Groningen – Mooie vangst van illegaal vuurwerk in de Stad. Surveillerende agenten hoorden op de Orionlaan een knal en zagen tevens een flitslicht. Al snel troffen zij twee minderjarige meiden aan. Ook zagen zij een jongen wegrennen.

Na een stevig gesprek met de dames werd de jongen (16) even later opgespoord. Bij deze knaap troffen de agenten vervolgens 7 nitraten (illegaal vuurwerk) aan. Dit vuurwerk werd in beslag genomen.

Na enig speurwerk konden de agenten het adres van de verkoper van het illegale vuurwerk achterhalen. Hij bleek niet thuis te zijn. Zijn moeder was wel thuis. In de woning troffen de agenten nog eens 12 nitraten aan. Ook dit vuurwerk werd in beslag genomen. Zowel de 16-jarige als de verkoper van het illegale vuurwerk krijgen een proces-verbaal. De officier van justitie zal het boetebedrag bepalen in deze zaken.

Gevaar

De politie geeft de opsporing van dergelijk illegaal vuurwerk prioriteit, omdat het gevaarlijk vuurwerk betreft vanwege het onvoorspelbare en krachtige karakter. Het bevat vaak meer kruit en ontstekingsgevoelig flitspoeder. Hierdoor gaat dit vuurwerk sneller af. Dat kan leiden tot ernstige verwondingen bij slachtoffers of vernieling van goederen. Bovendien voldoet dit vuurwerk niet aan de wettelijke veiligheidseisen, waardoor de kans op verwondingen zoals brandwonden, gehoorschade en blijvend letsel aanzienlijk toeneemt.

Foto's