Man(25) aangehouden voor rijden onder invloed

Uithuizermeeden – De politie heeft afgelopen zondag een 25-jarige inwoner van de gemeente het Hogeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, rijden met een ingevorderd rijbewijs en agressief en onveilig rijgedrag.

Zondagmiddag zag de politie een man in een auto rijden op de N46. Deze bestuurder viel op door zijn rijgedrag. De politie gaf de bestuurder een stopteken. Hierna ontstond er een achtervolging waarbij de bestuurder met hoge snelheid reed waardoor er gevaarlijke situaties op de weg ontstonden. De politie wist de man uiteindelijk in Uithuizermeeden aan te houden.

Foto's