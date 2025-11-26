Voertuig raakt te water bij Den Ham

Den Ham – Aan de Spanjaardsdijk Noord zijn de hulpdiensten dinsdagavond uitgerukt voor een melding van een voertuig te water.

Een automobilist was door onbekende oorzaak van de weg geraakt, door een hek gevlogen en in het water belandt. De brandweer, ambulance en politie zijn met spoed ter plaatse gegaan voor de hulpverlening. Het ambulancepersoneel heeft zich over de inzittende ontfermt en behandeld in de ambulance.

Het is niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd. De weg is ten tijde van de hulpverlening en berging afgesloten geweest voor het verkeer.

Foto's