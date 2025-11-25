Drie jaar cel geëist voor verkrachting in binnenstad Groningen

Groningen – Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel (waarvan één jaar voorwaardelijk) tegen een 19-jarige man uit Winschoten. Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag. Hij wordt ervan verdacht dat hij, in de nacht van 2 mei, een jonge vrouw verkrachtte in de binnenstad van Groningen.

De verdachte kwam het slachtoffer na het uitgaan tegen op de Grote Markt. Hij zei dat hij haar een restaurant van een vriend wilde laten zien bij de Vismarkt. Beide waren dronken, zo stelt de verdachte. Toen bleek dat zijn vriend niet aanwezig was, gingen ze samen een steeg in bij het Koude Gat. Daar zou hij haar hebben verkracht, stelt het OM.

De verdachte ontkent dat er sprake was van dwang. Hij zegt dat het contact vrijwillig was en dat zij zelf het initiatief nam. Maar meerdere bewoners in de omgeving werden wakker van geluiden uit de steeg en belden de politie. Dat meldt RTV Noord(+bron en meer informatie)

Foto's