Gladheid: Auto botst tegen boom in Froombosch & gladheid in Ten Boer

Froombosch – Op de Hoofdweg in Froombosch heeft zondagavond een aanrijding plaatsgevonden door gladheid. Eén auto is tegen een boom gebotst.

Hulpdiensten waaronder politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder werd nagekeken door het ambulancepersoneel.

Niemand hoefde uiteindelijk naar het ziekenhuis te worden vervoerd. De politie maakt rapport op van de situatie.

Ten Boer

Ten Boer – In Ten Boer raakten zondagavond twee auto’s van de weg, dit ook door gladheid. Op de N993 schoven op enkele honderden meters van elkaar beide voertuigen in de sloot. De bestuurders kwamen met de schrik vrij.

Tijdens de bergingswerkzaamheden was de N993 tijdelijk afgesloten meldt Dvhn.nl.

Ook op andere plekken ging het mis door de sneeuwval.

Foto's