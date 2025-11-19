Rookontwikkeling op politieboot veroorzaakt korte inzet hulpdiensten

Grijpskerk – Aan de Poelweg in Grijpskerk zijn woensdagavond hulpdiensten uitgerukt na een melding van brand op een politieboot. Ter plaatse bleek er echter geen sprake van een daadwerkelijke brand.

Volgens de brandweer kwam de rook uit een aggregaat aan boord van de politieboot. Vermoedelijk stond de standkachel (condens)aan, waardoor er rookontwikkeling ontstond die voor omstanders op brand leek.

De brandweer heeft onderzoek gedaan en kon al snel vaststellen dat er geen gevaar was. De rook veroorzaakte geen schade, en de hulpdiensten konden zonder verdere inzet terugkeren.

