Oud & Nieuw Training in Sappemeer

Sappemeer – Op donderdag 13 november werd er in Sappemeer in de middag en avond door basisteam Midden Groningen een integrale beroepsvaardigheden training (IBT) georganiseerd ter voorbereiding op de aanstaande jaarwisseling. De oefening is nodig en bedoeld om agenten goed voor te kunnen bereiden op de oudejaarsnacht. Dat meldt de politie via Facebook.

De training vond plaats op de openbare weg om zo realistisch mogelijk te kunnen trainen onder begeleiding van het team Operationele Begeleiding en Training van de eenheid Noord-Nederland. Aan de training deden politiecollega’s mee die tijdens de jaarwisseling ingezet zullen worden in de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Pekela. Een aantal politievrijwilligers sloten ook aan bij de oefening.

Tevens stond de samenwerking met externe ketenpartners centraal. Zodoende trainden ook handhavers/BOA’s van de gemeente Midden-Groningen mee en werd er ’s avonds de samenwerking gezocht met de Brandweer van Hoogezand-Sappemeer.

Tijdens de training werden uiteenlopende scenario’s geoefend. Ze werden hierin bijgestaan door leerlingen van het Alfa College, afdeling uniformberoepen. Zij verzorgden het tegenspel voor de collega’s.

Hun dank gaat dan ook uit naar alle (keten-)partners die de oefening mogelijk maakten. Daarnaast willen we via deze weg nogmaals de leerlingen van het Alfa College bedanken en woonzorgcentrum Sint Jozef in Sappemeer voor het bieden van een onderkomen en een warme maaltijd.

Foto's

Deel dit artikel