Provincie Groningen: `Een van zwaarste aardbevingen in Groningen` was het

Zeerijp – Donderdag op vrijdagnacht om 01:15 uur vond er een aardbeving plaats in Zeerijp in de gemeente Eemsdelta. De beving had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter en is op meerdere plekken in de provincie gevoeld. Ook was er een naschok met een kracht van 2,1.

Alleen de bevingen bij Huizinge in 2012 (3.6) en Middelstum in 2006 (3.5) waren zwaarder. Rond 06.30 uur volgde nog een naschok van de beving, die had een kracht van 2.0 op de schaal van Richter.

Reactie commissaris van de Koning, via Provincie Groningen.

Een zware klap De zware aardbeving van vannacht bij Zeerijp maakt in één klap een eind aan de hoop dat het stoppen van de gaswinning zware aardbevingen zou voorkomen. We wisten dat de mogelijkheid er nog steeds was. Maar dat het vannacht gebeurde, is beroerd voor onze inwoners in de wijde omgeving. En voor ons allemaal.

Het zal nog weken duren voordat de totale schade in beeld is. De belofte was dat de afhandeling van de schade en de uitvoering van de versterking milder, menselijker en makkelijker zouden worden. Dit is het moment om dat te bewijzen.

De eerdere zware klap bij Zeerijp, in januari 2018, leidde uiteindelijk tot het besluit om te stoppen met de gaswinning. Vannacht werd overduidelijk hoe noodzakelijk dat was. Maar het risico is daarmee helaas niet geweken. De effecten van de gaswinning werken in Groningen nog lang na. René Paas.

Schade melden

Heb je schade aan je woning of eigendommen? Dit kun je dan melden via het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Hulp, zorg en verhalen delen

Gemeentes in en rond het gebied zetten vormen van inwonersondersteuning op. Heb je behoefte aan ondersteuning of wil je elkaar ontmoeten, kijk op de website van jouw gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie over de beving

Meer informatie over de specifieke bevingen vind je op de website van het KNMI.

Rijksoverheid meldt vrijdag.

