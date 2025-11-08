Dak van boerenschuur stort in aan Hamsterweg in Bellingwolde: één persoon overleden en één gewonde (foto update)

Bellingwolde – Aan de Hamsterweg in Bellingwolde heeft zaterdagmiddag rond 16.30 uur een ernstig ongeval plaatsgevonden, waarbij het dak van een boerenschuur instortte. Ten tijde van de instorting waren vier personen in het pand aanwezig.

Alle betrokkenen zijn door hulpdiensten uit het pand bevrijd. Voor één persoon kwam de hulp echter te laat — deze is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Een ander slachtoffer is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis meldt de politie.

De schade aan de loods is groot. De brandweer heeft de situatie inmiddels veiliggesteld. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de instorting.

