`Pizzapunt` vernield, daders op staan op film, meldt je !

Oude Pekela – Op zaterdag 18 oktober 2025 omstreeks 23.30 uur is de “Pizzapunt” bij de Fieten Olie, gelegen aan de Hendrik Westerstraat 25 in Oude Pekela door meerdere personen vernield.

Inmiddels zijn bij de politie camerabeelden aangeleverd. Deze zijn van zeer goede kwaliteit en de betrokken personen staan hier heel duidelijk op. Het gaat om drie jongens en een meisje. Herken jij jezelf in dit verhaal? Meld je dan via 0900-8844 voordat wij onaangekondigd op de stoep staan meldt de politie op Instagram. Mocht u/jij meer weten over deze vernieling, bel dan ook met 0900-8844 of meld anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl

Vermeld ten alle tijde het zaaknummer PL0100-202528512.

Foto's